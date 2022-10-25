25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!

İddialara göre, Adana'da 17 yaşındaki bir kızı taciz eden şahıs, genç kızın yakınları tarafından darp edildi. İş yeri basılıp, sokağa çıkartılarak dövüldü. Çevredekilerin cep telefonlarına yansıyan görüntüleri üzerine polis, öfkeli grubu ve taciz şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 07:28
Takip Et

Adana'da öfkeli grup taciz şüphelisine meydan dayağı attı!

Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
+
Aa
-

Olay, akşam saatlerinde Adana, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuaförlük yaptığı öğrenilen ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın durumu anlattığı yakınları, taciz şüphelisinin iş yerini bastı.


DAKİKALARCA DARBEDİLDİ
Halk Tv'nin haberine göre; Önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar veren aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup, daha sonra şüpheliyi dışarıya çıkardı. Kadın ve erkek çok sayıda kişinin saldırdığı şüpheli, yere yatırılıp, dakikalarca darbedildi. Erkeklerin tekme ve yumruk, kadınların ise çantayla vurduğu taciz şüphesi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 


SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu darbeden kişileri gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
1
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
2
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
3
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
4
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
5
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿İstanbul’un dört ilçesinde çarpıcı anket. Büyük düşüş dikkat çekti
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
6
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
7
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Afrika'dan Türk doktorları beyin pili ameliyatı eğitimi için izlemeye geldiler
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çanlar Galatasaray için çalıyor: Ali Palabıyık'a da ceza
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Çorum Belediyesi işçi alacak
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.