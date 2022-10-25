﻿Öfkeli grup taciz şüphelisini darp etti!

Olay, akşam saatlerinde Adana, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuaförlük yaptığı öğrenilen ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın durumu anlattığı yakınları, taciz şüphelisinin iş yerini bastı.



DAKİKALARCA DARBEDİLDİ

Halk Tv'nin haberine göre; Önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar veren aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup, daha sonra şüpheliyi dışarıya çıkardı. Kadın ve erkek çok sayıda kişinin saldırdığı şüpheli, yere yatırılıp, dakikalarca darbedildi. Erkeklerin tekme ve yumruk, kadınların ise çantayla vurduğu taciz şüphesi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu darbeden kişileri gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.