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Oğluyla yürüyen kadını eski sevgilisi bu kez öldürdü

Adana’da 11 yaşındaki oğlu ile yolda yürüdüğü sırada eski sevgilisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen kadının cenazesini ailesi teslim aldı. Genç kadının olaydan 3 ay önce de aynı kişi tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:45
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Adana'da oğluyla yürüyen kadını eski sevgilisi bu kez öldürdü

Oğluyla yürüyen kadını eski sevgilisi bu kez öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay, 13 Ekim Perşembe Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. İki çocuk annesi Bahar Torun (39), 11 yaşındaki oğlu ile yürüdüğü sırada eski sevgilisi olan Burak Acar (40) tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahar’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Burak Acar’ı yakaladı.

3 AY ÖNCE DE VURULMUŞ

Adana Büyükşehir Belediyesinde Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı belirtilen Burak Acar'ın, yaklaşık 3 ay önce, eski sevgilisi Bahar Torun’a silahlı saldırı düzenleyerek sol bacağından yaraladığı öğrenildi. Bu olayın ardından Acar'a mahkemece elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun, sol ayağından tabanca ile yaraladıktan sonra işe devam edemeyip ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında Bahar, bir temizlik firmasında işe başladı. Ancak, Burak Acar sürekli iş yerine gelerek Bahar’ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Bahar’ı işten çıkarttı.

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Bahar’ın cenazesini 19 yaşındaki oğlu E.K. ve diğer aile yakınları tarafından teslim alındı. Bahar’ın cenazesi Kabasakal mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, annesi yanında vurulan 11 yaşındaki oğlu ise adli tıp birimi önündeki bir işletmede aile yakınlarıyla oturdu.

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ali cengiz
14.10.2022 15:21
işte yine devletin arazi olduğu bir vaka. yazıklar olsun.  
 
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