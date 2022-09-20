Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Adana'da orman yangını
Havanın kararmasıyla yangına müdahale çalışmalarına gece görüş özelliği bulunan helikopterlerle devam edildi.
Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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