Adana’da orman yangını kontrol altında

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 12.05'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 personel ile 3 arazöz, söndürme helikopteri ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.