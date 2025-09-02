Adana'da ortaklık anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü! Kamera kayıtları şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir kafeye ortaklık anlaşmazlığı nedeniyle silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi yakalandı.

Olay, 29 Ağustos günü ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki bir kafede meydana geldi. K.C.İ., iddiaya göre ortak olmak istediği kafe sahibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerini kurşunladı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis, olaya karışan K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

