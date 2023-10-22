Adana'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Suluhan mevkiinde Feke ilçesinden Kozan istikametine giden Yakup Şener idaresindeki 01 ADR 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Kaza yerine gelen Cankur, sağlık ve AKOM ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Yakup Şener, Cumali Şener ve Sabri Şener, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.