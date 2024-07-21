Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp

Kaynak: AA / DHA / İHA
Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp

Adana’da Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahreden kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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