Adana'da otomobil, taksiye çarptı: 5 yaralı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin taksiye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Adana’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ve sürücülerle ilgili detayların belirlenmesi için soruşturma sürüyor.