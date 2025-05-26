Adana'da otomobil, taksiye çarptı: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Adana'da otomobil, taksiye çarptı: 5 yaralı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taksiye çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin taksiye çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

adanada-otomobil-taksiye-carpti-5-yar-732489-216372.jpg

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Adana’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni ve sürücülerle ilgili detayların belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Metro istasyonunda dehşet saçtı! Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı
Metro istasyonunda dehşet saçtı! Bekleyen 3 arkadaşı bıçakladı
Adana'da otomobil, taksiye çarptı: 5 yaralı
Adana'da otomobil, taksiye çarptı: 5 yaralı
Galatasaray'ın Yenikapı organizasyonu sınıfta kaldı
Galatasaray'ın Yenikapı organizasyonu sınıfta kaldı
Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı
Öz oğluna acımadı! Boş araziye çağırdı, defalarca bıçakladı
Öz oğluna acımadı! Boş araziye çağırdı, defalarca bıçakladı