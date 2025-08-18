Adana’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Kaynak: İHA
Adana’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

Son Haberler
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı