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Otomobille gelip kafasına sıktılar

Adana’da otomobil ile gelen şüpheli kişiler, sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 07:03
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Adana'da otomobille gelip kafasına sıktılar

Otomobille gelip kafasına sıktılar
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İHA'nın haberine göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi ara sokaklarında yürüyen bir kişinin yanına otomobille yanaşanlar, silahlarını çekerek kurşun yağdırdı. Başına isabet eden kurşunla adam yere düşerken saldırganlar da araçla kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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