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Adana'da torbacı operasyonu. 18 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:03
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Adana'da özel harekat destekli torbacı operasyonu. 18 kişi gözaltına alındı

Adana'da torbacı operasyonu. 18 şüpheli gözaltına alındı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 23 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Dron destekli operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Özel eğitimli narkotik köpekleri ile gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çeşitli yerlere gizlenen, 9 paket halinde ve satışa hazır metamfetamin ile esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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