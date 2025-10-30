Olay, 26 Ekim akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.'nin (17) yanına giderek fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Adana’da parkta vahşet! 3 lise öğrencisi bıçaklandı - Resim : 1

Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüdü. Çıkan kavgada 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı.

Adana’da parkta vahşet! 3 lise öğrencisi bıçaklandı - Resim : 2

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralılar, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da parkta vahşet! 3 lise öğrencisi bıçaklandı - Resim : 3