Adana’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 166 adet bandrolü olmayan plaka ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde iki ayrı adreste izinsiz plaka üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere yapılan baskında; bin 166 adet bandrolsüz plaka, 600 adet harf ve sayı baskısı, 8 baskı kalıbı, 1 karekod cihazı, 1 plaka presleme makinesi, 1 plaka boyama makinesi ve 1 mühür ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.