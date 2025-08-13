Adana’da polis kılığında büyük soygun! Yöntemleri ‘pes’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kendilerini polis olarak tanıtıp vurgun yapan bir şebeke daha çökertildi. Adana’da 3 kişi kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını telefonla arayarak evdeki ziynet eşyalarını ve paraları istedi. Kiraladıkları araçla polis kılığına giren vurguncular, kadının çocuğunu ameliyat etmek için biriktirdiği para ve ziynet eşyalarını aldılar.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Senem K.'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek" dedi. Tedirgin olan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, evine gelen polis görünümlü kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K., ardından dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KİRALIK OTOMOBİLDEN BULUNDULAR

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Senem K.'nin evi ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kiralık otomobille, para ve altınları almaya gittiklerini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, araçtakilerin Ece S. ile Ahmet A. olduğunu, olaydan sonra Kozan ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, irtibatta olduğu Kadircan Ç.'nin de dolandırıcılık olayına karıştığını saptadı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ece S. ve Ahmet A.'yı Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.'yi de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği belirtilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamayla ilgili çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ile Kadircan Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

cocuklarinin-ameliyati-icin-biriktirdikl-861555-255701.jpg

cocuklarinin-ameliyati-icin-biriktirdikl-861556-255701.jpg

cocuklarinin-ameliyati-icin-biriktirdikl-861557-255701.jpg

Son Haberler
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Antalyaspor'a Gambiya dopingi
Antalyaspor'a Gambiya dopingi
Ordu Jandarması’ndan suçla mücadelede etkili performans
Ordu Jandarması’ndan suçla mücadelede etkili performans
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklama
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! 1 tutuklama
Evrensel gazetesine silahlı saldırı: Saldırgan gazetenin tabelasını hedef tahtası yaptı…
Evrensel gazetesine silahlı saldırı: Saldırgan gazetenin tabelasını hedef tahtası yaptı…