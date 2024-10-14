Adana'da polis yakaladı yargı bıraktı! 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin içerikli film izlettiriyordu

Olay, 9 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu.

Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.’ye tepki gösterip, darbetti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.’yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” şeklindeki ifadeleri kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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