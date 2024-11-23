Adana'da polise hakaret eden şahıs tutuklandı

Kaynak: DHA
Adana'da polise hakaret eden şahıs tutuklandı

Adana'da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sürücülerin modifiye araçlarıyla yarış için toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgeye gitti ve kalabalığın dağılması için uyarılarda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan sürücü ve yarışı izlemeye gelen kişiler zorluk çıkardı.

Ekipler, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Şüphelilerden Mehmet K., polise küfür ve hakaret edip, "Erkekseniz, gelip beni alın" diyerek tehditler savurduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

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'ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN PAYLAŞTIM'

Paylaşımın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K.'yi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet K. ifadesinde, "Alkollü olduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Olaydan hemen sonra pişman olup, görüntüyü kaldırdım" dedi.

İşlemlerinin ardından "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'da polise hakaret eden şahıs tutuklandı

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