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Adana’da poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu   

Adana’da, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebe cesedi bulundu.   

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:15
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Adana’da poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu   

Adana’da poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu   
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fezipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin kız olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. (İHA)               

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Mehdi askeri
6.11.2022 20:20
Nasıl insanlar var gittim tüm türkiyeyi gezdim insanlık bulamadım nasıl akılsızca bir bebek öldürülüp poşete koyuyorsun verme allahım verme kısırlık olsun verme böyle akıl ziynetinden uzaklara  
 
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