Adana’da poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu   

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fezipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin kız olduğunu belirledi. Bebeğin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. (İHA)