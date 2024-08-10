Adana’da refüjde bekleyen kadına otomobil çarptı

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvarda seyir halinde ilerleyen 01 AEY 213 plakalı otomobil, sürücüsü 23 yaşındaki Kasım Y.'nin kontrolünden çıkarak refüje çıktı.

Savrulan otomobil o esnada refüjten yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a hızla çarptı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Sevgi Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücü Kasım Y. İse olay yerinde gözaltına alındı. Olay yerine gelen Akbaş'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.