Adana'da ruhsatsız 6 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.