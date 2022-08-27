Sahte alkolü kargoyla gönderen 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı, 21 Ağustos'ta sahte alkol nedeniyle Van'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunun üzerine Adana'dan kargo yoluyla 66 ildeki 2 bin 110 adrese sahte alkol gönderildiğini tespit eden KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.