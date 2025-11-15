Adana’da akıl almaz bir dolandırıcılık hikayesi gün yüzüne çıktı. 31 yaşındaki İ.T., dairesini satmak isteyen 48 yaşındaki S.G.’yi tuzağa düşürerek, 55 yaşındaki M.T.’yi “sazan sarmalı” yöntemiyle kandırdı. Dolandırıcı, işini bitirdikten sonra M.T.’ye, “Ağabey, ben sizi dolandırdım, birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin” mesajı atarak adeta alay etti. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, İ.T.’nin de aralarında bulunduğu 35 kişilik çeteyi çökertti.

Olay, S.G.’nin Seyhan’daki dairesini satmak için bir internet sitesine 2 milyon 300 bin liralık ilan vermesiyle başladı. Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan İ.T., S.G. ile iletişime geçerek evi ailesi için almak istediğini söyledi. S.G.’nin ilanı kaldırmasının ardından, İ.T. aynı dairenin fotoğraflarını kopyalayarak bir sosyal medya platformunda 1 milyon 900 bin liraya satılığa çıkardı. Bu ilan üzerine İ.T. ile temasa geçen M.T., dolandırıcının “Malatya’da görevdeyim, babam işlemleri halledecek” yalanıyla tapu müdürlüğüne yönlendirildi. M.T. ve S.G., tapu dairesinde buluştu, ancak M.T.’nin parayı İ.T.’nin verdiği hesaba gönderdiği ortaya çıkınca gerçek anlaşıldı.

“HAKKINIZI HELAL EDİN” MESAJIYLA ŞOK

Tapu devri sırasında S.G., M.T.’den parayı kendi hesabına göndermesini istedi. M.T.’nin parayı başka bir hesaba yatırdığını söylemesiyle dolandırıcılık açığa çıktı. Tam bu sırada İ.T., M.T.’ye gönderdiği mesajda, “Ağabey, ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin” diyerek suçunu itiraf etti.

5 KİŞİDEN 7 MİLYON LİRA ÇALDILAR

M.T.’nin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılığın İ.T., 25 yaşındaki D.Ö. ve 36 yaşındaki H.T.’nin liderliğindeki 35 kişilik bir çete tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Çetenin aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin, elde ettikleri paranın bir kısmını kripto paraya, kalanını altına çevirdiği ortaya çıktı.10 İlde Eş Zamanlı OperasyonPolis, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye’de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla çeteyi çökertti. İ.T., D.Ö. ve H.T.’nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, çetenin suç gelirleriyle aldığı düşünülen 9 lüks otomobil, 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında İ.T. ve D.Ö.’nün de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana’da yankı uyandıran bu olay, “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılığın ne kadar organize bir suç haline gelebileceğini gözler önüne serdi.