Adana'da seyyar dönerci bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Adana'da seyyar dönerci bıçaklanarak hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bir seyyar dönerci, kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Çarkıpare Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Seyyar dönerci Ozan Alpay (27), işyerine gelen Gökhan B. (31) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan B., Alpay'ı göğsünden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Alpay'ı Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Alpay hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, zanlı Gökhan B.'yi olayın ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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