Adana’da sıcak saatler: Karakol inşaatına molotofkokteyli attı. Zanlı etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da bir kişi inşaat halindeki karakola molotofkokteyli attı kaçtı. Atılan molotofkokteyli sonra devriye gezen bekçiler zanlıyı bir süre kovaladı sonra ‘dur’ ihtarında bulundu. Bekçilerin ihtarına uymayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan yeni Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatı önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs karakol inşaatına molotofkokteyli atıp kaçtı. Devriye atan bekçiler ise kaçan şahsa "dur" ihtarında bulundu. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıs karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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