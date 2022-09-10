﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Bulvarında seyir halindeki bir sürücü otomobilde sigarasını yaktı. Bir süre sonra otomobilde sigaradan kaynaklı yangın çıktı.

Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı.

Otomobilin yanması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.