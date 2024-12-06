Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Adana polisi, silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi çökertti. 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda tabanca bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu saptanan 45 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti.

Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 2 Aralık'ta şafak vakti, önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şebeke üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 803 mermi ele geçirildi.

Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüphelilerden 17'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 28'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

Adana’da silah ticareti yapan çete çökertildi: 45 kişi gözaltına alındı

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