Adana’daki operasyonda, polis silahları kitaplıkta buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’daki operasyonda, polis silahları kitaplıkta buldu

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis bir eve düzenlediği baskında kitaplığa zula edilmiş 6 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Halit Ç.'nin evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine söz konusu kişinin evine baskın yaptı.

Polis evde yaptığı aramada kitaplığın içerisindeki kitapların aralarına zulalanmış 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 116 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Halit Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edildi. Halit Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw341387-02.jpg

aw341387-03.jpg

Son Haberler
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
4 milletvekili hakkında fezleke! Aralarında Cemal Enginyurt da var
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Geçen sezonu mumla arattı
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Ceyda Düvenci’den aşk dolu paylaşım
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!
Sosyal medyada hastalık aramanın tehlikeleri neler? Uzmanlar ne diyor! Bilim bakın ne söylüyor!
‘Yeşil Altın Zeytin Festivali’ Osmaniye’de ilk kez yapıldı
‘Yeşil Altın Zeytin Festivali’ Osmaniye’de ilk kez yapıldı