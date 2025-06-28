Adana’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Adana’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında bazı şahıslar tabancalarla ateş açtı. Olayda 5 kişi vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışanların bir kısmı olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda boynu ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Karaaslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların ayak ve bacaklarına isabet ettiği 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Adana’da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

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