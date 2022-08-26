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Sokakta çıkan çatışmada yoldan geçen genç öldü, firari zanlı tutuklandı

Adana’da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada olayla alakası olmayan, yoldan geçerken yaralanan iki şahıstan biri hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 09:51
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Adana’da silahlı kavgada 1 ölü 1 yaralı

Sokakta çıkan çatışmada yoldan geçen genç öldü, firari zanlı tutuklandı
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Olay, 29 Mart 2019’da saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi.

Kentte kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütü üyesi Mustafa Karademir (31) ile Ali İbrahim Demirkol (31), İnönü Caddesi’ndeki bara baskına gitti.

Çıkan silahlı kavgada Karademir ve Demirkol’un silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan Ömer İmre (36) ve Tuncay Bozdoğan’a isabet etti.

İmre ve Bozdoğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı.

Yaralanan İmre ve Bozdoğan, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan İmre, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Bozdoğan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovana rastladı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir’i gözaltına alırken, Demirkol’un ise izine rastlayamadı.

Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinayet polisi, silahlı saldırının işlendiği günden bu yana firari olan Demirkol’un, bir arkadaşının Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirledi.

Yapılan çalışmada Demirkol’un yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği, hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı tespit edildi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Gözaltına alınan Demirkol’un, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 11 yıl 7 ay hapis ile 9 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İbrahim Demirkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Talat
26.08.2022 10:13
Sahipsiz ülke, sokak ortasında, insanların içinde hiç çekince duymadan kurşun sıkanların tamamı cinayete teşebbüsten yargılanmalı ki, biri dahi buna artık cesaret edemez Ama nerede öyle yönetim  
 
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