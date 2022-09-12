﻿Adana'da sinema zamanı...

Türkiye'nin en kapsamlı ve en köklü sinema etkinliklerinden biri olan "Adana Altın Koza Film Festivali" bugün başlıyor...

12-18 Eylül tarihleri arasında 29.uncusu düzenlenecek olan festivalde, bu yıl sadece Türk filmleri yarışmayacak...

Özel gösterim bölümleri ve belgesel gösterimlerinin yeralacağı festivalde,

dünya sinemasından seçkiler de olacak...





Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan,

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin, Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, Güven Kıraç ve sinema programları koordinatörü Esin Küçüktepepınar'ın da katıldığı basın toplantısında, festival jeneriği ve yarışma filmlerinin jenerikleri paylaşıldı...

Basın toplantısında

festivalin içeriği ile ilgili genel bir sunum yapan İsmail Timuçin, sinemanın akademik boyutunu önemsedikleri için 10 üniversitenin sinema bölümlerinden 60 öğrenciyi davet ettiklerini, atölyeler, sempozyumlar, sergi, söyleşi ve panellerle, festivalin "Çukurova Altınkoza Sinema Akademi" kapsamında oldukça renklendirildiğini söyledi...

Altın Koza Festivali Onursal Başkanı Zeydan Karalar, hem şehirde doğmuş oyuncular, hem de bölgede çekilen filmler açısından Adana'nın sinemanın gelişiminde çok önemli rol oynadığını belirterek, "Altın Koza'nın her yıl daha coşkulu olması için çalışacağız. Bu yıl da sinemacıları halkla buluşturacağız. Köylere ve mahallelere sinemayı götürüyoruz" dedi...

Ölüm yıldönümü olması nedeniyle konuşmasına Yılmaz Güney için şiir okuyarak başlayan Menderes Samancılar ise

"Yeryüzü var olduğu sürece Yılmaz Güney'i unutturmayacaklarını" söyledi...

Nebil Özgentürk, "Adana gerçek bir sinema platosudur. Sinema şenliktir, yaşasın Altın Koza" derken, Güven Kıraç, Adana anılarını ve festivalin önemini anlattı...

Bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'nde iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçkiler yer alacak...

Festival direktörü Esin Küçüktepepınar,

dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 yabancı filmin yer aldığı seçkiyi, geçen yıl yaşamını yitiren festival eski direktörü Kadir Beycioğlu'na adadıklarını söyledi...

//////////////////////////////////

Ödüller, filmler, çocuklar...

------------------------------

Altın Koza Film Festivalinin açılışı bugün saat 20.00'de

Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek...





Burada Onur Ödülleri Hale Soygazi ve Müjdat Gezen'e, "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ise Zihni Göktay, Sine- Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) eski başkanı Zafer Ayden ve makyaj sanatçısı- oyuncu Suzan Kardeş'e verilecek...

Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl

ilk kez "yönetmenler arasında cinsiyet eşitliğinin gözetildiği" 8 film "ulusal uzun metrajlı kategori"de yarışacak...

Ali Kemal Güven'in "Çilingir Sofrası", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Ümran Safter'in "Kabahat", Cem Demirer'in "Mendirek",

Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığını Anlat", Serpil Altın'ın "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Çiğdem Sezgin'in "Suna", Tareq Daoud'un "Yaban" filmleri eleştirmenlerin ve seyircinin beğenisine sunulacak...

Filmler, Özcan Alper başkanlığındaki, Umut Tümay Arslan, Julia Sinkevych, Fahir Atakoğlu, Gökhan Atılmış, Nazan Kesal ve Levent Özdilek'ten oluşan jüri tarafından değerlendirilecek...

Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl çocuklar için de özel etkinlikler düzenlenecek...

"Çok Uzakta", "Samsam", "Pişiriciler", "Rocca", ve "Kuzular Firarda: Uzay Parkı" filmlerini çocuklar ücretsiz izleyebilecek...

//////////////////////////////////////

Çukurova'nın sinema tarihi...

--------------------------------

Adana; başta Yılmaz Güney olmak üzere, Menderes Samancılar, Aytaç Arman, Şener Şen, Ali Şen, Demir Karahan, Yılmaz Duru gibi onlarca oyuncunun yanı sıra önemli yapımcı-yönetmenlerin şehri olarak da verimli bir sosyo- kültürel yapıya sahip...

İşte bu kadar ünlü sinemacının doğduğu bir şehirde sinema tabi ki şenliğe dönüşecekti...

Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde, ilk kez 1969 yılında "Altın Koza Film Şenliği" adıyla başlayan etkinlikler, geçen her yılda içerik ve katılım açısından zenginleştirilerek dopdolu etkinliklerin yer aldığı uluslararası çapta bir film festivaline dönüştü...

Zaman zaman isim değişikliği de yaşayan etkinlikler son yıllarda "Adana Altın Koza Film Festivali" olarak düzenleniyor...

1969 yılından itibaren verdiği ödüllerle Türk sinemasına büyük destek sağlamaya da başlayan festivalin ilk yılında, "Kuyu" filmi ile Metin Erksan En İyi Yönetmen ve En İyi Film dallarında Altın Koza'yı kazanırken, Yılmaz Güney, "Seyyit Han" filmi ile En İyi Erkek Oyuncu, Fatma Girik ise, "Ezo Gelin" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini almıştı...

Uzun süre ekonomik zorluklar nedeniyle yapılamayan festival, 1992 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ve katkılarıyla bir kültür ve sanat festivali olarak sinema dünyasına yeniden kazandırıldı...

Evet; etkisi ve içeriğinin her yıl daha da artması için çaba harcanan Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl da Çukurova bölgesine kültür ve sanat canlılığı getirmesinin yanı sıra, Türk sinemasına destek sağlayarak da değer kazanmaya devam edecek...