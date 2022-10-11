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Sokakta tabancayla vurulan kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla ateş edilen kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 10:10
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Adana'da sokakta tabancayla vurulan kişi öldü

Sokakta tabancayla vurulan kişi öldü
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Levent Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tabancayla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ensesinden vurulan Eyüp Aşçı'nın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelinin motosikletle olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüphelinin kullandığı motosikleti metruk bir evin önünde park halinde buldu.

Metruk eve giren ekipler, zanlı Çetin K'yi (35), olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakaladı.

Şüpheli Çetin K. ifadesinde, arkadaşı Eyüp Aşçı'ya bir süre önce cep telefonunu sattığını ancak parasını alamadığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini, öldürme amacı taşımadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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