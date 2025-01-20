Adana'da şoke eden olay: Yakalanınca suçu ölmüş amcasına attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da şoke eden olay: Yakalanınca suçu ölmüş amcasına attı

Adana'da polis ekipleri ihbar üzerine bir şantiyeye operasyon düzenledi. Operasyonda, M4 piyade tüfeği ve el bombası ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ise ifadeleriyle pes dedirtti.

Adana Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şantiyeye operasyon düzenledi. Operasyonda, karton kutunun içine gizlenmiş M4 piyade tüfeği, el bombası ile silaha ait 35 mermi, 2 kar maskesi, çok sayıda cerrahi eldiven ele geçirdi. Yanındaki evden gelip, bir süre önce hayatını kaybeden amcası Şehmus K.'ye ait şantiyenin kapısını açan Recep Ç. ise gözaltına alındı.

Polis soruşturmayı iyice derinleştirdi. Recep Ç.'nin kuzeni Enes Ç.'nin (20) de aynı mahalledeki evine operasyon düzenledi. Polisi gören Enes Ç., malzemelerden kurtulmak için 2'nci kattaki evin penceresinden siyah bir poşeti bahçeye attı. Bahçedeki poşeti bulan ekipler, içinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Alt katta oturan diğer kuzenin evine yapılan baskında ise Y.K. (16), komodinin çekmecesindeki 4 mermiyi, ekiplere teslim etti. Enes Ç. ile Y.K. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Recep Ç. ifadesinde, "Benim silahlarla bir alakam yok. Amcam ölünce inşaat yarım kaldı. Silah ona ait olabilir. Buraya zaman zaman uyuşturucu kullanmak için gelenler oluyordu. Belki de onlar bıraktı" diye konuştu.

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Kuzeni Enes Ç. ise "Silahlara merakım vardı. Yatağımın altında saklıyordum. Polisi görünce panikleyip, evin arkasına attım" dedi.

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Silahlar inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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