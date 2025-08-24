Adana’da sopalı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da husumetlisine sopayla saldıran şahıs, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, buluşan Kadir E. ile daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadir E., sopayla Taş ve Açıkgöz'e saldırarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Haluk Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bahri Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Kadir E. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

