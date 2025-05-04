Adana'da sulama kanalına düşen şahıs can verdi

Adana'da dün sulama kanalına düştükten sonra vatandaşlar tarafından kurtarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul Uluman'ı (54) Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenirken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar suya atlayarak Uluman'ı sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan şahıs hayata tutundu. Ancak hastaneye kaldırılan Uluman sabaha karşı hayatını kaybetti.