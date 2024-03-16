Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu

Kaynak: DHA
Adana'da, sulama kanalında ceset bulundu
Adana'da, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin İlhan İşçi (64) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kanaldaki akıntıda bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla sulama kanalındaki kişinin cansız bedenini çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından cesedin İlhan İşçi’ye ait olduğu belirlendi. İşçi’nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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