Adana'da sulama kanalında dehşet! 20 yaşındaki Hüseyin'in sır ölümü: İntihar mı? Cinayet mi?

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin, sulama kanalında, köprünün altında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Çetin'in cansız bedeni yapılan polis ve savcılık incelemesinin ardında otopsi yapılması üzüre Adana Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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