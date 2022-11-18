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Tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı, katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:11
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Adana'da tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Tabancayla öldürülen kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Kasım'da Mahfesığmaz Mahallesi'nde Adnan Kaya'nın (38) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olay yerinden otomobille kaçtığı bilgisine ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını belirledikleri aracın Burak V. (37) tarafından kiralandığını tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde seyyar tezgahta ikinci el cep telefonu satışı yaptığı saptanan Burak V, yakındaki bir depoya girdiği sırada ekiplerce yakalandı.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Kasım'da sokakta tabancayla vurulan Adnan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. (AA)

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