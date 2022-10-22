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Taksi şoförü boğazından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Niyazi Dinç aracının içinde bıçaklanacak öldürüldü.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 22:39
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Adana’da taksi şoförü boğazından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Taksi şoförü boğazından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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Adana'nın Pozantı ilçesinde ticari taksi durağında, 01 P 0457 plakalı aracının içerisinde bekleyen Niyazi Dinç ile husumetli olduğu öğrenilen Y.Ö. tartıştı.

Boğazından defalarca bıçakladı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi Dinç araç içerisinde husumetlisi Y.Ö. tarafından defalarca boğazından bıçaklanacak öldürüldü.

Katil zanlısı kaçtı

İHA'nın haberine göre, katil zanlısı şahıs bıçaklı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Niyazi Dinç'in öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından öldürülen taksi şoförünün cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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