Adana’da taksiciye vahşi saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da taksi sürücüsü Ferhat S, konuşmak için korsan taksi kullanan bir kişiyi yanına çağırdı. Çağrılan yere gelen korsan taksici ‘Bin arabaya konuşalım’ diyerek araç içerisinde tartıştılar. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli olay yerine tanıdıkları çağırarak darp ettiler.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Ferhat S., tespit ettiği korsan taksiyi arayarak, bulunduğu yere çağırdı. Gelen korsan taksi sürücüsü, kendisini uyaran Ferhat S.'ye iddiaya göre "Bin arabaya konuşalım" dedi.

TABANCA KABZESİYLE BAŞINA VURDU

Arabaya binen Ferhat S. ve kimliği henüz tespit edilemeyen korsan taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili, Yurt Mahallesi'nde bir apartman önünde durduran korsan taksi sürücüsü, telefonla haber verdiği yakınlarıyla Ferhat S.'ye saldırdı. Kalabalıkta kendisini polis olarak tanıtan şortlu bir kişinin tabanca kabzesiyle başına vurduğunu öne süren Ferhat S., Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

TAKSİCİLER ODASI AÇIKLAMA YAPTI

Olayı öğrenen Adana Kamyonetçiler, Kamyoncular, Nakliyeciler ve Taksiciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan ile çok sayıda taksici, polis merkezi önünde toplanarak, meslektaşlarına destek verdi. Taksiciler adına açıklamada bulunan Oda Başkanı Tahir Alpaslan, tabanca kabzesiyle saldıran kişinin polis olduğuna inanmadığını belirtip, "Şoförler Odası Başkanı olarak taksicimin yanındayım. Polis teşkilatı bizim canımızdır. Bir tanesi silah çekip esnafımızı darbetmiş. Polis teşkilatımızla bu işin alakası yoktur. Şortlu bir adam çıkmış "Ben polisim" demiş, darbetmiş" dedi. Alpaslan, ayrıca korsan taksi ile mücadelede yetkililerin kendilerine destek vermesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da taksiciye vahşi saldırı

Adana’da taksiciye vahşi saldırı

Adana’da taksiciye vahşi saldırı

Adana’da taksiciye vahşi saldırı

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