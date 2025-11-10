Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi. Elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı. Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darbetti. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.