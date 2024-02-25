Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi

Kaynak: İHA
Adana'da termometreler 23 dereceyi gösterdi
Adana'da Şubat ayının sonunda yaşanan sıcak hava, termometrelerin 23 dereceyi göstermesiyle birlikte bahar havasını müjdeledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da Şubat ayında beklenmeyen yüksek sıcaklık, kentteki park ve bahçelerde de hissedildi. Vatandaşlar, 23 derecelik sıcak havayı fırsat bilerek parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Sıcak havayı değerlendiren aileler, çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçirirken, evcil hayvanlarını da gezdirdi. Parklarda çocuklar futbol oynarken, yaş almış vatandaşlar güneşin keyfini çıkararak banklarda oturup sohbet etti. Bazıları ise spor yapmayı tercih ederek güneşli havanın tadını çıkardı.

Adana'nın yaz mevsimini aratmayan havasını değerlendiren Yener Alp, "Şubat ayının sonunda yaz mevsimini yaşıyoruz, her fırsatta çocukları parka getirip güneşin tadını çıkarıyoruz. Bu sene kışı hiç yaşamadık. Çocuklarla birlikte parkta olmak çok keyifli" dedi.

Adana'nın az yağış alması ve kış mevsiminin neredeyse görülmemesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Ramazan Tamtı, "Bu sene kışı hiç yaşamadık, yağmur yağmadı. Güneşi gören herkes dışarıya çıkıyor, parklara gidiyor. Yeşil alanlarda vakit geçirerek güzel zamanlar geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

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