Adana’da torbacılara operasyon

Adana’da polisin uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin birinden yaklaşık 2 kilogram bonzai ele geçirildi. Şüpheli satmadığını öne sürse de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da torbacılara operasyon

İHA’dan alınan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, satış yaptığı belirlenen Soner K.’nin Şakirpaşa Mahallesi, Ömer Y.’nin de Emek Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 994,76 gram bonzai, 2 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soner K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ömer Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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