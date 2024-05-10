Adana'da trafik kazası 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İHA
Adana'da trafik kazası 1 ölü 5 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 vatandaş hayatını kaybetti. 5 vatandaş ise kazadan yaralanarak kurtuldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 vatandaş hayatını kaybederken, 5 vatandaş ise bu kazada yaralandı.
Meydana gelen kaza, akşam saatlerinde saat 19.00 sularında Kozan-Kadirli yolunda gerçekleşti. Kadirli istikametine doğru seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki 01 UD 321 plakalı araç, A.D. idaresindeki 80 AZ 762 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Bu esnada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.’ya ambulans olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar kalp masajı yaptı. Kaza yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.’yı sıkıştığı noktadan çıkartırken sağlık personelleri Ahmet A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, 01 UD 321 plakalı araçta bulunan Osman Efe A., diğer otomobil içinde bulunan A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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