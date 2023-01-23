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Adana'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:22
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Adana'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Adana'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti
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 Adana'da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki genç tren çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde, tren yolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Arzu'ya (24), Mersin'den Adana'ya gelen tren çarptı. Trendeki makinist durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.(AA - İHA)

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