Adana'da tüyler ürperten olay! Marulu beğenmedi, 15 yaşındaki çocuğu dövdü!​​​​​​​

Olay, Adana merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç. (15), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişin ardından mahalle bekçisi olduğu öğrenilen K. K.'ye marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen K. K., siparişi getiren 15 yaşındaki A.Ç'.yi darbetti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu.

"ÖLDÜRÜR GİBİ SALDIRMASINA GEREK YOKTU"

Yeğeni kendisi markette olmadığı sırada darp edilen Ramazan Gündeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şahıs normalde zaten bizim müşterimiz. Dün ben tıraş olmaya gitmiştim, geldiğimde yeğenim üzgündü. Ne olduğunu sorduğumda darp edildiğini anlattı. Bir çocuğa bu şekilde saldırılması gerçekten yanlış. Kolluk kuvveti böyle yaparsa biz kime güveneceğiz. Biz dün akşam darp raporu alıp şikayetçi olduk. Bu olayın sonuna kadar arkasındayım. Marul yüzünden öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

"KAMERA KAYDINA YÜREĞİNİZ DAYANIYORSA BEN ŞİKAYETTEN VAZGEÇERİM"

Olayı gerçekleştiren K. K.'nın daha sonra Whatsapp'tan mesaj atıp "Ben 1 kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna 1 kere vurdum" dediğini belirten Gündeş, "15 yaşındaki bir çocuğa saldıracak kadar canilerin devlet memuru olmasına karşıyım. O kamera kaydını izleyin, eğer yüreğiniz dayanıyorsa ben şikayetten vazgeçerim. 15 yaşındaki bir çocuğa böyle saldırılmaz" dedi.

Öte yandan, K. K.'nın Whatsapp'tan Ramazan Gündeş'e, "İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursa marketinde sigortasız yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum" demesi pes dedirtti.

2 saat boyunca vahşice dövmüştü! Şizofren doktor hakkında yeni gelişme

Şanlıurfa’da vahşet! Bıçakla saldırdığı babası tarafından tüfekle öldürüldü