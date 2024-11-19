Adana'da uyuşturucu baskını

Kaynak: İHA
Adana'da uyuşturucu baskını

Adana'da narkotik polisleri 13 gün boyunca yaptığı operasyonlarda 70 kilo 600 gram uyuşturucu ve 7 bin 956 uyuşturucu hap ele geçirirken, 67 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-16 Kasım tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

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Yapılan operasyonlar neticesinde polis, 55 kilo 96 gram esrar, 11 kilo 860 gram metamfetamin, 7 bin 956 uyuşturucu hap, 2 kilo 15 gram bonzai, 1 kilo 107 gram bonzai maddesi, 263 gram kokain, 254 gram eroin, 103 kök Hint keneviri ve 9 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

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Operasyonlarda 93 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 67'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 26'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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