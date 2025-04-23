Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

Adana'da narkotik polisi, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satıcısı 36 yaşındaki Emrah A.'yı, kaçmak isterken kapıda kıskıvrak yakalayarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hapları valize doldurup, kaçmak istedi. Fakat polis, evin kapısında şüpheli Emrah A.'yı yakaladı. Valizi açan ekipler, 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Emrah A. sorgusunda, "Valizdeki uyuşturucu içerikli hapların satışını yapmıyordum. Bağımlıyım, ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

Adana'da uyuşturucu haplarla kıskıvrak yakalandı!

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