Adana'da 104 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Adana’da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile gelen bir araçta esrar olduğu bilgisine ulaştı. Aracın geleceği güzergahta önlem alan ekipler, aracı durdurup arama yaptığında 104 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.

Polis araç sürücüsü A.S.’yi gözaltına aldı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ifadesinde uyuşturucudan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



(Kaynak: İHA)