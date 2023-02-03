Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Karataş ilçesinde iki adres belirlendi.



Adreslere operasyon yapan jandarma ekipleri iklimlendirme sistemi kullanılarak ekili vaziyette 12 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu ve 3 tane esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.