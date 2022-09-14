Adana'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Adana'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde ikamet eden S.C. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada, 9 kilo 315 gram kubar esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.