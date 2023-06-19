Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin 296 uyuşturucu etkili hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine ekipler, ikametteki Özgür B. ve Barış B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 362 gram esrar bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili yolculardan Fatih B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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